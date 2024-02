Eine Woche vor der Freigabe muss an der neuen Königin-Editha-Brücke über die Zollelbe in Magdeburg nochmal am Sonntag gearbeitet werden. Grund ist laut Stadt die Montage der provisorischen Zuwegung zur neuen Haltestelle auf der Königin-Editha-Brücke. Die Arbeiten seien Voraussetzung dafür, dass der Straßenbahnverkehr eine Woche später aufgenommen werden kann.