An die großen Renner vergangener Zeiten erinnert sie sich noch gut: "Lizenzplatten. Und auch Baumwollartikel – da kam man in der DDR nicht so leicht ran. 'China-Handtücher' beispielsweise. Und woran ich mich auch noch erinnere, das war natürlich die Bestellung der Farbfernseher." Da mussten auch die knapp 1.200 Angestellten auf die Warteliste. Bei vielen anderen Waren hatten Sie einen heißen Draht. "Wir waren schon privilegiert", schmunzelt Biesenthal.