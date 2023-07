Staatsschutz ermittelt Grünen-Parteibüro in Magdeburg mit roter Farbe attackiert

Hauptinhalt

In Magdeburg ist das Parteibüro der Grünen mit roter Farbe beschmiert worden. In Leipzig hat es ähnliche Farb-Attacken auf Grünen-Büros gegeben. In allen Fällen ermittelt nun der Staatsschutz. Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat in Magdeburg beobachtet haben.