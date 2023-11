Die Sternbrücke wird spätestens am 31. Dezember 2023 wieder für den Autoverkehr gesperrt. Das hat Magdeburgs Stadtsprecher Michael Reif am Freitag auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT mitgeteilt. Die Sondergenehmigung des Landesverwaltungsamtes laufe bis einschließlich 31. Dezember, so Reif. Laut Stadtsprecher wird die Brücke aber vermutlich schon einige Tage vorher wieder für den Verkehr gesperrt, weil der 31. ein Sonntag ist und in der Verwaltung an diesem Tag nicht gearbeitet wird.