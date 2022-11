Unterschrieben wurden die Verträge in einem Notariat in der Steubenallee in Magdeburg. Das hat Symbolcharakter, wurde doch die Intelansiedlung vor ihrer Bekanntgabe unter dem Codewort "Steuben" getarnt. Der in Magdeburg geborene General Steuben hatte maßgeblich im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg erfolgreich zum Sieg beigetragen.