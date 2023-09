"Es ist für uns super wichtig, dass wir unseren Kunden in Europa einfach die Möglichkeit anbieten können, zusammen mit uns die Chips hier in Europa zu designen", so Schell weiter. Dass alle Produktionsschritte in Europa erfolgen können, sorgt für Unabhängigkeit von anderen Halbleiterstandorten.

Neben Produktion und Design will das Unternehmen zusammen mit einem weiteren US-Konzern in Halle einen "Klassenraum der Zukunft" aufbauen. Dell Technologies ist ein wichtiger Kunde von Intel. Beide Unternehmen wollen in Halle Lehrkräften zeigen, wie neue Technologien wie Künstliche Intelligenz im Unterricht angewandt werden können. Schüler sollen so den Zugang zu diesen Technologien erhalten. Geht es nach Christoph Schell, sollten bereits Grundschüler und Oberschüler diese Möglichkeit bekommen, also nicht erst Studierende an Hochschulen.