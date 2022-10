Intel-Chef Gelsinger will seine Vision verwirklichen. Bildrechte: dpa

Das ärgert Intel-Chef Pat Gelsinger, der vor anderthalb Jahren eine besondere Aufbruchsstimmung erzeugte und sich zum Ziel gesetzt hatte, zum Marktführer TSMC aufzuschließen. Die Milliardeninvestitionen in Europa, letztlich auch in Magdeburg, sind ein Baustein auf dem Weg an die Weltspitze. Gelsinger will sich durch die Flaute am Chipmarkt nicht demotivieren lassen. In einer virtuellen Medienrunde erklärte er, Investitionen in Milliardenhöhe würden ohnehin erst nach Jahren Gewinne hervorbringen.