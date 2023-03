IWH stellt Magdeburg als Standort infrage

In einem Bericht des SPIEGEL (€) zu möglichen Problemen bei der geplanten Milliarden-Investition durch Intel in Magdeburg wird der stellvertretende IWH-Chef Oliver Holtemöller zitiert. Der Ökonom sieht die Ansiedlung kritisch. Niemand stehe Schlange, um in Sachsen-Anhalt zu arbeiten, so sein vernichtendes Urteil.

Im November hatte Intel-Chef Pat Gelsinger (re.) den geplanten Intel-Standort im Gewerbegebiet Eulenberg besucht. Bildrechte: dpa Zwar sei Magdeburg nicht strukturschwach, aber "für das, was da nun entsteht, ist die Struktur zu schwach", erklärt Holtemöller. Kritisiert werden auch eine fehlende Anbindung des künftigen Werksgeländes mit öffentlichen Verkehrsmitteln, fehlende Schulen, Sprachkurse und so weiter. Schließlich wird im Bericht die Frage gestellt, wieso "Tausende Spezialisten aus aller Welt in eine Stadt ohne regelmäßigen ICE-Anschluss und internationalen Flughafen ziehen?". Dazu werde das Problem der Fremdenfeindlichkeit von politischer Seite ignoriert, bemängelt der Forscher.

Die Kritik hinzuwerfen wie am Biertisch hat nichts mit wissenschaftlicher Expertise zu tun Lutz Trümper (SPD), früherer Oberbürgermeister Magdeburgs und Intel-Berater für die Stadt

Trümper kontert, die Vorwürfe seien absurd: Man habe über alle Themen monatelang mit Intel gesprochen, "auch über eine ICE-Anbindung". Nun bereite man zusammen alles dafür vor, dass dieser Anschluss auch käme. Intel, das seien keine Spinner, die irgendeinen Standort nähmen und keine Ahnung hätten, was sie dort erwarte. Danach teilt er gegen das IHW aus: "Diese Kritikpunkte jetzt dahin zu schmeißen wie am Biertisch, das hat doch nichts mit wissenschaftlicher Expertise zu tun." Viele der Punkte, wie zum Beispiel der Mangel an Wohnraum, seien falsch. Am meisten stört Trümper der "pauschale Vorwurf der Ausländerfeindlichkeit." In den letzten Monaten war abseits der Vorwürfe des IWH auch die Ausländerbehörde Magdeburg immer wieder in die Kritik geraten.

Trümper spricht von "schlimmsten Vorwürfen" und glaubt weiter an Intel-Ansiedlung