Zum Thema Fachkräftemangel hatte er gesagt, niemand stehe Schlange, um in Sachsen-Anhalt zu arbeiten. Das liege auch an der in Ostdeutschland verbreiteten Fremdenfeindlichkeit. Holtemöller hatte diese Aussagen darauf bezogen, dass es ohnehin einen Mangel an Fachkräften in der Halbleiterbranche gebe und Sachsen-Anhalt sich gegen andere Standorte durchsetzen müsse. Gerade für internationale Fachkräfte sei die Region dafür aber noch nicht attraktiv genug.