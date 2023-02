Drei Milliarden zusätzlich Intel-Ansiedlung in Magdeburg: Bund sieht mehr Fördergeld skeptisch

Im Jahr 2024 könnte Baustart für die größte Firmenansiedlung der vergangenen Jahrzehnte in Deutschland sein: Der Chiphersteller Intel plant, 17 Milliarden Euro zu investieren und zwei Chip-Fabriken in Magdeburg zu bauen. Dafür hat der Bund bisher 6,8 Milliarden Euro an Fördermitteln zugesagt. Doch das scheint Intel nicht mehr zu genügen. Der Bund sieht das eher skeptisch.