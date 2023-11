Auch nach der Wende hat Tietz Models weiter gefördert und ausgebildet, organisierte weiter Events und Modenschauen. War selbst in Paris und Amsterdam dabei. Auch als Managerin wurde Tietz aktiv und initiierte die Präsentation von Jungdesignern aus Magdeburg und der Ukraine.

Dies geschah erstmals im Rahmen der Fashionweek in Berlin, in der Ständigen Landesvertretung Sachsen-Anhalt. Für ihr Engagement wurde sie 2010 in Magdeburg als "Partner der Wirtschafsförderung" ausgezeichnet.