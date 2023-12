Eine Synagoge ohne Thora ist keine Synagoge. Deshalb ist der Einzug der Thora, der fünf Bücher Moses, für die jüdische Synagogengemeinde in Magdeburg besonders wichtig. In einer festlichen Prozession ist die wertvolle Schriftrolle am Freitag vom Denkmal am Ort der alten Synagoge in der Julius-Bremer-Straße in das neue Gotteshaus gebracht worden. Landesrabbiner Daniel Fabian trug die handschriftlich verfasste Pergamentrolle an die Schulter gelehnt unter einem Baldachin. Bildrechte: MDR/Sebastian Mantei

Die Gemeinde hatte zuvor alle Magdeburger und Magdeburgerinnen eingeladen, an diesem festlichen Umzug teilzunehmen, um zu zeigen, dass sie zu ihren jüdischen Nachbarn stehen.

Gemeindevorsitzende: "Ich hoffe sehr, dass wir hier eine Zukunft haben"

1938 wurde die alte Synagoge in der Pogromnacht zerstört. 85 Jahre später wird die neue Synagoge wenige hundert Meter weiter eingeweiht. Der Termin des Thoraeinzugs fällt auf den zweiten Tag des jüdischen Lichterfestes Chanukka. Es erinnert an die Wiedereinweihung des zweiten Tempels in Jerusalem vor über 2.000 Jahren. Für die jüdische Gemeinde in Magdeburg fühlt es sich ähnlich an.

Bildrechte: MDR/Sebastian Mantei Gemeindevorsitzende Inessa Myslitska blickt trotz der antisemitischen Ereignisse in der Welt zuversichtlich auf die Zeit, die vor ihnen liegt: "Ich hoffe sehr, dass wir hier eine Zukunft haben und dass diese Zukunft lange andauern wird." Ihre größte Hoffnung besteht darin, dass die Zeit kommen möge, in der sie ohne Polizeischutz beten könne und die Magdeburgerinnen und Magdeburger, egal welcher Konfession, in ihr Haus kommen können ohne Polizei. Die neue Synagoge soll ein Haus der Begegnung sein.

Bildrechte: MDR/Sebastian Mantei

Feierliche Einweihung am Sonntag

Mit der Thora im Gebetssaal ist der erste Schritt getan und die Synagoge kann zum Haus des Gebetes werden. Am Abend gibt es den ersten Gottesdienst. Die Türen bleiben aber für Besucher vorerst verschlossen. Die Gemeinde solle die Möglichkeit haben, selbst ihr neues Haus zu entdecken, sagt Helmut Seibert vom Vorstand der Gemeinde.