Diese Begräbnislandschaft wurde bis ins 3. Jahrtausend vor Christus, der Zeit der sogenannten Schnurkeramik-Kultur, genutzt. Am Fuß eines Grabhügels wurde bestattet. "Fünf konzentrisch angelegte Gräber der Schnurkeramik-Kultur zeigen die Position des 6.000 Jahre alten Erdhügels an, in den sie 1.500 Jahre später eingetieft worden waren", sagte die Archäologin. "Je weiter diese Gräber vom Zentrum des Grabhügels entfernt waren, umso tiefer mussten diese in den Boden eingebracht werden. Ansonsten hätten Füchse oder andere Tiere die Toten wieder aus dem Boden gescharrt."