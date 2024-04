Sieben Uhr morgens ist Schichtwechsel auf der Rettungswache des Arbeiter-Samariter-Bundes in Aschersleben (Salzlandkreis). Daniel Schweigert prüft Fahrzeug, Technik, Verbandsmaterialien. "Also im Schnitt fahren wir hier so fünf bis zehn Einsätze in 24 Stunden. Das variiert natürlich sehr stark", sagt er.