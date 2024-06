Die Plakate jedenfalls lassen sich noch wiederverwenden, und zwar als Dämmmaterial. Hinter einer Holzverkleidung an der Decke in einem ausgebauten Schuppen an seinem Haus hat Andreas Gottschalk Plakate der letzten Wahlen verbaut. "Die besseren natürlich", die schlechteren zerschneidet er. Sie kämen dann in den Plastikmüll.

Draußen im Garten gibt es eine Wahlplakat-Erinnerung. In einen antiken Fensterrahmen hat Andreas Gottschalk leuchtende Erinnerungsstücke eingebaut. Wirklich witterungsbeständig sind die Plakate nicht – aber in der Regel aus Plastik. "Also, wenn es trocken ist, hält das ewig", sagt der SPD-Kandidat. Und so halten die Erinnerungen an eine Wahl mitunter viel länger als so eine Stadtrats-Periode. Bildrechte: MDR/Tom Gräbe

Stapelweise Erinnerungen und Dämmstoff

In der Garage auf dem Hof des Hauses von Familie Brandt stapeln sich hüfthoch Wahlplakate. Dezentes Gelb blitzt auf. "Das ist noch für den Winter", sagt Kathrin Brandt und lacht. Den Stapel gibt es schon länger. Hier liegen noch Plakate der Landtagswahl 2016. "Da war ich auch dabei. Da hatten wir ein richtig tolles Ergebnis, das zweitbeste von Sachsen-Anhalt für die FDP. Aber leider haben wir mit fünf Prozent die Hürde nicht geschafft."

Ihr Vater sage immer: "Nicht wegwerfen, wir brauchen die Dinger für den Winter." Er habe angefangen, mit den alten Plakaten die Kellerfenster abzudichten. "Und das dichtet echt gut ab, kann ich empfehlen", stellt sie fest.

Handarbeit ohne fremde Hilfe

Matthias Büttner von der AfD, der die meisten Stimmen in der Kreistagswahl im Salzlandkreis geholt hat, sagte MDR SACHSEN-ANHALT auf Nachfrage, dass die Zahl der Plakate der AfD im Salzlandkreis von den aufgestellten Kandidaten abgenommen haben. Die Personen hätten sich aufgeteilt in die jeweiligen Gebiete. Diejenigen, die Plakate aufgehängt haben, würden diese nun auch wieder abhängen. Eine Firma oder Agentur, die die Plakatierung übernehme, komme dafür nicht in Frage. Inwiefern die Plakate noch entsorgt werden, sagte Büttner: "Tatsächlch haben wir bei dieser Wahl auch Plakate aus einem vorherigen Wahlkampf plakatiert." Die Themen seien nach wie vor aktuell und passende Plakate könnten mehrmals Verwendung finden. Bildrechte: MDR/ Tom Gräbe

