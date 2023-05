Fäkale Verunreinigung Baden im Schachtsee bei Wolmirsleben verboten

Baden ist im Schachtsee bei Wolmirsleben verboten. Untersuchungen haben ergeben, dass das Wasser mit Keimen belastet ist. Wahrscheinlich ist der See mit Fäkalien verunreinigt. Auch die Wasserqualität im Neustädter See in Magdeburg wurde als "mangelhaft" eingestuft. In den meisten Badegewässern in Sachsen-Anhalt ist die Wasserqualität aber gut.