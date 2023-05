Der Leipziger Gasimporteur VNG und die Erdgasspeicher Peissen GmbH aus dem Salzlandkreis haben drei Tage lang in Bernburg den Ernstfall geprobt. Dabei wurden verschiedene Szenarien durchgespielt, darunter die Havarie an einem der beiden unterirdischen Erdgasspeicher. Dabei wurde dem Gaskonzern zufolge das Zusammenspiel von Rettungskräften, Kreisverwaltung des Salzlandkreises, Katastrophenschutz und Spezialfirmen geübt. Außerdem wurde die Technik überprüft.

Der Geschäftsführer des Leipziger Unternehmens, Bernd Protze, sagte dem MDR am Mittwoch, es gehe um das Szenario eines absoluten Supergaus, das sehr unwahrscheinlich sei. In besagtem Fall habe sich das austretende Gas auch entzündet: "Es gibt eine sehr große Stichflamme, die durch die örtlichen Feuerwehrkräfte nicht beherrscht wird." Die europäischen Betriebe hätten für so einen extremen Störfall einen Vertrag mit einer Spezialfirma, die aus den Niederlanden angereist komme und die Situation unter Kontrolle bringe.

Straßen während Übung zeitweise gesperrt

Wegen der Übung mussten zeitweise einzelne Straßen zwischen der Ortseinfahrt Küstrena und dem Kreisverkehr Grönaer Weg (Richtung Gröna/Bernburg/Peißen) gesperrt werden. Der Verkehr wurde den Angaben zufolge umgeleitet. Autofahrerinnen und Autofahrer mussten sich am Donnerstag auf Verkehrseinschränkungen einstellen.

Im Zuge der Übung wurde zudem Technik zum Löschen von Bränden am Rande des Kavernenfeldes, also dem unterirdischen Erdgasspeicher, auf- und abgebaut. Auch eine Schlauchleitung wurde vom Tagebau Kiesgrube Beesedau zur Wasserheranführung an die havarierte Kaverne neben der K2107 verlegt. Bei der Übung sind zahlreiche Einsatzkräfte gefordert. Bildrechte: dpa

Erdgasspeicher in Bernburg und Bad Lauchstädt