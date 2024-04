Ein herrenloser Hund hat in Bernburg einem Kind in den Arm gebissen und es schwer verletzt. Nach Polizeiangaben lief das Tier der Rasse Akita Inu am Samstagabend frei und unbeaufsichtigt auf einer Straße umher. Das zehn Jahre alte Kind wollte den Hund demnach füttern, wobei das Tier zweimal in seinen Arm biss.