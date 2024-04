Am Karfreitag jedoch, als der jüngste Brand ausbrach, war das Firmengelände nach MDR-Informationen verwaist. Kurz nach Sonnenaufgang griffen Flammen um sich, eine giftige Rauchwolke zog in Richtung Osterwieck in Sachsen-Anhalt. Die Behörden riefen die Bevölkerung per Warnmeldung über Stunden dazu auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Den Behörden zufolge standen 250 Tonnen Elektroschrott in Flammen, das Unternehmen spricht von 120 Tonnen.