Auch hierfür gibt es Regelungen. Sind mehr als 450 Fahrzeuge pro Stunde auf dem Streckenabschnitt unterwegs, kommt auch eine Ampel in Frage. Dazwischen führen die Zahlen zu auslegbaren Ergebnissen. Zwischen 200 und 300 Fahrzeugen ist laut Richtlinie wie bereits gesagt ein FGÜ=Fußgängerüberweg "möglich", zwischen 300 und 450 in Abhängigkeit von der Fußgängeranzahl "empfohlen" bzw. "möglich", zwischen 450 und 600 nur "empfohlen" und werden es noch mehr Autos, dann ist der FGÜ wieder nur noch "möglich". Das mag fachlich begründbar sein, in Verbindungen mit anderen Kann-Bestimmungen kommt am Ende etwas heraus, mit dem vielleicht niemand zu richtig glücklich ist.