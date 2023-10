Förderverein Feuerwehr Gatersleben zeigt Halloween-Gruselkabinett

30. Oktober 2023, 12:58 Uhr

In Gatersleben wird am Montag bei der Feuerwehr Halloween gefeiert. Dafür hat der Ortswehrleiter in 60 Stunden Arbeit selbst ein Gruselkabinett zusammen gestellt. Der Tüftler nutzt unter anderem Lichtschranken, damit im Dunkeln plötzlich das Telefon klingelt.