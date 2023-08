Der 42-Jährige hatte demnach am Sonntagabend in seiner Wohnung zunächst randaliert und dann auch andere Bewohner des Hauses bedroht. Die Einsatzkräfte hätten dann ein Spezial-Einsatzkommando angefordert. Die Elite-Polizisten überwältigten den Mann den Angaben zufolge in seiner Wohnung und nahmen ihn fest.