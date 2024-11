Bildrechte: Museum Schloss Bernburg, Engst Fotografie

Geburtstag Sandmann-Ausstellung in Bernburg zeigt 65 Jahre Fernsehgeschichte

22. November 2024, 10:10 Uhr

Mit 65 Jahren ist "Unser Sandmännchen" am Freitag so alt geworden, dass es eigentlich in Rente gehen könnte. Doch das steht – trotz verlässlicher und fleißiger Arbeit – zum Glück noch nicht an. Es geht weiter mit dem Abendgruß für Kinder, auch wenn er sich mit den Jahren immer wieder verändert hat. Wie, das zeigt ab sofort eine Ausstellung im Museum Schloss Bernburg.