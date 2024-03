Ermittlungen laufen Nienburg: Festnahme nach tödlicher Schlägerei

28. März 2024, 11:44 Uhr

Bei einer Auseinandersetzung in Nienburg im Salzlandkreis hat es am Dienstag einen Toten gegeben. Die Person ist ihren Verletzungen auf dem Weg in ein Krankenhaus erlegen. Das hat die Polizei mitgeteilt. Der Tatverdächtige konnte vorläufig festgenommen werden.