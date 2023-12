Anette Carstens, eigentlich Pfarrerin, spricht seit neun Jahren nicht nur zu Menschen, sondern hört auch genau hin. "Wir sind oft im Gespräch mit Menschen dabei, zu sagen, was derjenige machen kann, damit es anders wird. In der Seelsorge ist unser Ansatz, dass wir das ein Stück weit mit teilen", erzählt die Leiterin der Telefonseelsorge in Magdeburg.

Der Bedarf ist hoch: Zwischen 11.000 und 12.000 Gespräche jährlich führt allein die Telefonseelsorge in Halle; in Magdeburg sind die Zahlen ähnlich. Gundula Eichert aus Halle ergänzt: "Gestiegene Kosten, eigene Erkrankungen oder die von lieben Menschen, aber auch in der Vergangenheit Corona, Krieg in der Ukraine – gerade bei älteren Menschen, die selbst Vertreibung und Flucht erlebt haben, spielt das immer wieder eine Rolle."

Eine Stimme gegen Einsamkeit und Trauer

Die Pfarrerin aus Magdeburg ist auch über Weihnachten am Telefon. Die Themen Trauer und Einsamkeit sind Hauptgründe für Anrufe bei der Seelsorge. "Menschen rufen an, weil sie etwas belastet. Viele haben eine Last, die sie teilen wollen, damit es nicht mehr ganz so schwer ist", so Carstens. Die Einsamkeit hat viele Varianten. Ihr ist es wichtig, dass jeder Hilferuf ernstgenommen wird.

Es fehlt oft an professionellen Angeboten

Die Magdeburger Seelsorgerin meint, wir alle seien schlechter geworden beim Zuhören. "Gerade jetzt zur Weihnachtszeit werden die schweren Themen noch mehr durchlebt. Alles ist noch einmal endlos viel schwerer, wenn vermeintlich alle anderen voller Freude zusammen sind." Die Seelsorge ist oft eine Brücke zwischen bestehenden Therapieangeboten oder der erste Anlaufpunkt, um überhaupt über Probleme zu sprechen. "Es ist vor allem unser Plus, dass wir unser Angebot rund um die Uhr anbieten. Auch über die Feiertage", sagt sie.