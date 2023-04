Ingo Siegert, Juniorprofessor der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, beschäftigt sich mit der Frage, wie die menschliche Stimme in digitalen Zusammenhängen genutzt werden kann. Bildrechte: MDR/Uli WIttstock

Das bestätigt auch Dr. Ingo Siegert. Er ist Juniorprofessor an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg und beschäftigt sich seit Jahren mit der Frage, wie die menschliche Stimme in digitalen Zusammenhängen genutzt werden kann. Stimmen sind eigentlich so individuell wie Fingerabdrücke, sagt Ingo Siegert. "Die Stimme wird auch durch die Anatomie geformt. Also je nachdem, wie groß der Körper ist, wie viel Lungenvolumen die Personen hat, so klingt ja auch die Stimme."