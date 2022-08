Ermittlungen Erneut Waldbrand bei Klietz: Polizei vermutet Brandstiftung an gleicher Stelle

Bei Hohengöhren in der Nähe von Klietz im Landkreis Stendal hat erneut der Wald gebrannt. Bereits vor über einer Woche hatte es in Hohengöhren sowie in Mahlitz auf der anderen Seite des Klietzer Truppenübungsplatzes gebrannt. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.