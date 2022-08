Sie haben mehrfach betont, dass die bisherige Unterstützung Deutschlands was Munition und militärisches Gerät betrifft nicht ausreiche. Dabei sind beispielsweise deutsche Panzerhaubitzen 2000 vor Ort in Benutzung. Woran fehlt es denn?

Die Ukrainer sind dankbar für alles, was wir bislang geliefert haben. Aber zehn Panzerhaubitzen sind bei über 1.000 Kilometer Frontverlauf nicht wahnsinnig viel. Und die brauchen auch Munition. Es fehlt an gepanzerten Fahrzeugen, an Jeeps, LKW, Schützenpanzern, Kampfpanzern, Schutzausrüstung. Und bei aller Dankbarkeit verstehen die Ukrainer auch nicht, warum wir als größte Wirtschaftsmacht in Europa nicht auch den größten Beitrag aller Staaten liefern.

Was wäre dieser "Masterplan Munitionshilfe", den Sie aktuell fordern?

Da geht es darum, welche Kapazitäten werden wann in Deutschland produziert oder frei. In welchen Zeitabständen und in welchen Stückzahlen. Was können wir deshalb jetzt abgeben. Welchen Verbrauch hat die Ukraine. Und wie können wir das innerhalb Europas koordinieren. Aber der erste Schritt müsste sein, zu wissen, was Deutschland eigentlich hat. Das wäre schon schön.

Wie sehen Sie da die Bereitschaft der Ampel-Koalition in Berlin, deren Teil Sie sind? Aktuell dominieren Inflation und eine drohende Versorgungskrise die politische Diskussion.

Auf der Unterstützung der Ukraine liegt ein großes Augenmerk. Je schneller die Ukraine gewinnt, desto schneller herrscht Frieden und desto eher kann man wieder über die Sanktionen reden. Grüne und FDP vertreten diese Position sehr deutlich. Ich würde mich natürlich freuen, wenn die Kanzlerpartei SPD dazu steht.

In Sachsen-Anhalt fordert die AfD, man solle die Sanktionen beenden und Nord-Stream 2 aufmachen. Wie werde solche Positionen in der Ukraine wahrgenommen?

So etwas wird wenn überhaupt mit Irritation wahrgenommen. Diese Forderungen sind an Absurdität nicht zu überbieten. Wir haben kein Kapazitätsproblem bei den Gasleitungen. Nord Stream 1 ist nicht ausgelastet. Das Problem ist der mangelnde Wille Russlands, seine Verträge zu erfüllen.

Dennoch spüren die Menschen hier im Land die auch in Folge des Krieges gestiegenen Preise – beim Gas, an der Tankstelle, im Supermarkt. Was kommt noch auf die Bevölkerung hierzulande zu?