Interne Querelen Stendaler CDU-Spitze gespalten – zwei Frauen verlieren Vorstandsposten

von Bernd-Volker Brahms, MDR SACHSEN-ANHALT

03. Januar 2024, 17:28 Uhr

Im Kreisverband der CDU in Stendal rumort es – und das quasi seit Jahren. Schon länger steht der Kreisverband in der Kritik, interne Diskussionen selten auszutragen, Kritiker an den Rand zu drängen. In der Vergangenheit gab es mehrere Austritte. Nun sind es zwei Frontfrauen, die ihren Posten im Stendaler Kreisvorstand verloren haben. Eine Analyse.