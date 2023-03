Im Innenausschuss sicherte Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) am Donnerstag zu, es werde weiter in dem Vermisstenfall ermittelt. "Der Fall Inga wird nicht zu den Akten gelegt", sagte sie. Für die Landespolizei sei die Aufklärung dieses Falles von herausragender Bedeutung. Vertreter von Polizei und Staatsanwaltschaft erklärten, es werde nach wie vor allen Hinweisen nachgegangen. Trotz intensiver Ermittlungen sei aber weiter unklar, was genau geschehen ist. So seien etwa rund 2.000 Personenspuren erfasst worden. "Eine so genannte heiße Spur gab es zu keinem Zeitpunkt", sagte Landespolizeidirektor Mario Schwan.