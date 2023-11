Der Start eines Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) in Havelberg im Landkreis Stendal ist auf unbestimmte Zeit verschoben. Das teilte die landeseigene Krankenhausgesellschaft Salus gGmbH als Betreiber mit. Geschäftsführer Jürgen Richter sagte MDR SACHSEN-ANHALT, das MVZ wäre zunächst auf Chirurgie ausgerichtet. Dafür müssten Räumlichkeiten ausgebaut werden, zum Beispiel für den Einbau eines Röntgengeräts.

Es gebe bereits zwei Kandidaten, die am MVZ jeweils einen Tag pro Woche arbeiten würde. Dies sei nur ein Tropfen, aber zumindest ein Anfang, so Richter. Jedoch sei nicht klar, wann das MVZ in Havelberg starten könne.