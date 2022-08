Ländlicher Raum "Sind der Stachel im Fleisch der Politik" – Verein kämpft weiter um medizinische Versorgung in Havelberg

Vor zwei Jahren wurde in Havelberg das Krankenhaus geschlossen und in ein Seniorenheim umgewandelt. Der Protest dagegen ist bis heute nicht abgeebbt. Der Verein Pro Krankenhaus will bei der ärztlichen Versorgung retten, was kaum noch zu retten ist. Das wurde am Mittwoch auch im Gesundheitsausschuss des Landtags deutlich. Konkrete Zusagen gab es nicht.