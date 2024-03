Tangerhüttes Bürgermeister Andreas Brohm (parteilos) muss sich keinem Abwahlverfahren stellen . Der Stadtrat lehnte das am Donnerstagabend ab. Die Entscheidung fiel knapp aus: Für die notwendige Zweidrittelmehrheit der 26 Stadträte fehlte eine Stimme.

Brohm sagte anschließend MDR SACHSEN-ANHALT, das Ganze sei nicht spurlos an ihm und seiner Familie vorübergegangen. Man müsse sich als Stadtrat überlegen, ob das der Demokratie förderlich sei. Er sei von den Menschen der Einheitsgemeinde gewählt worden, so Brohm, aber der Stadtrat habe ein anderes Verständnis.

Ich bin demokratisch gewählt von über 3.000 Menschen dieser Einheitsgemeinde. Also nehme ich wahr, dass es offensichtlich ein unterschiedliches Verständnis gibt von 19 Stadträten und der Bevölkerung.

Mehrere Stadträte wollten mit dem Antrag erreichen, dass am Ende die Bürger über die Abwahl des Tangerhütter Bürgermeisters abstimmen können. Laut Verwaltung hätte die Abwahl des Verwaltungschefs nur für die Versorgungsbezüge bis zum Ende der regulären Amtszeit 544.000 Euro gekostet.

Brohm wird unter anderem für seine Äußerungen zu einer möglichen Umbenennung der Kindertagesstätte "Anne Frank" kritisiert. Das Thema kam Anfang November 2023, einen Monat nach der Eskalation des Nahostkonflikts, durch einen Seite-1-Bericht der "Volksstimme" in die mediale Öffentlichkeit. Die Leiterin der Kita sagte der Zeitung, die Geschichte des jüdischen Mädchens sei für kleine Kinder schwer zu fassen.

Auch Eltern mit Migrationshintergrund könnten mit dem Namen oft nichts anfangen, hieß es in der Zeitung weiter. So habe der Kinderrat der Einrichtung einen kindgerechteren Namen gewählt – "Weltentdecker". Brohm wird in dem Bericht mit den Worten zitiert: "Wenn Eltern und Mitarbeiter einen Namen möchten, der das neue Konzept besser abbildet, hat das gegenüber der weltpolitischen Lage mehr Gewicht".