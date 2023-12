Bildrechte: MDR/ Zeitgeist Businessmarketing

Jubiläums-Ausgabe Wirtschaftspreis Altmark: Auszeichnung für die "Sahnetorten" im Land

Hauptinhalt

von Carina Emig, MDR SACHSEN-ANHALT

03. Dezember 2023, 12:58 Uhr

Mit dem Wirtschaftspreis Altmark werden seit 20 Jahren Unternehmen mitsamt ihren Mitarbeitenden geehrt — in diesem Jahr erstmals auch in der Kategorie "Tourismus und Gastronomie". Der Preis ging an das "Hotel Schloss Tangermünde". Neben ihm wurden weitere Firmen ausgezeichnet. Die mittelständischen Unternehmen seien in Sachsen-Anhalt besonders wichtig, lobte Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU).