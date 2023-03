Nach dem Fund eines toten Babys zu Beginn der Woche in Tangerhütte hat eine Frau gestanden, den Säugling getötet zu haben. Wie die Polizei in Stendal am Donnerstagnachmittag mitteilte, handelt es sich bei der 40-Jährigen um die Mutter des Babys. Dem Bericht nach kam sie in Untersuchungshaft. Gegen sie wird nun wegen Totschlags ermittelt.