Wegen des Warnstreiks an den mitteldeutschen Flughäfen werden voraussichtlich Dutzende Flüge ausfallen. Das teilte der Betreiber der Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden, die Mitteldeutsche Flughafen AG, MDR SACHSEN-ANHALT am Sonntag mit. Pressesprecher Uwe Schuhart sagte, man habe den Flugbetreibern den geplanten Warnstreik gemeldet. In Folge dessen seien am Standort Leipzig/Halle mehr als 40 und in Dresden deutlich mehr als 20 Flüge gestrichen worden.

Zuvor hatte die Gewerkschaft Verdi die 1.400 Beschäftigten der Mitteldeutschen Flughafen AG zu einem 30-stündigen Warnstreik aufgerufen.

Kein Regelbetrieb möglich: Flüge gestrichen

Die Arbeitsniederlegung soll am Sonntag um 18 Uhr beginnen und am Dienstag um 0 Uhr enden. Betroffen ist auch der Flughafen Dresden.

Man gehe davon aus, dass an den Flughäfen kein Regelbetrieb mehr möglich sein werde, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft MDR SACHSEN-ANHALT vorab. Für nähere Informationen zu den jeweiligen Flugverbindungen sollten sich Fluggäste an ihre Fluggesellschaft oder ihren Reiseveranstalter wenden, hieß es vom Flughafenbetreiber. Die meisten Flüge von und nach Leipzig und Dresden am Sonntagabend und Montag sind abgesagt, wie aus einer Übersicht der Flughäfen im Internet hervorgeht. Dazu gehörten etwa Flüge zwischen Leipzig und Istanbul, Dubai, Wien, Frankfurt, München ebenso wie Verbindungen zwischen Dresden mit Zürich, München, Düsseldorf und Frankfurt.

Hintergrund: stockende Tarifverhandlungen

Hintergrund des Warnstreiks sind die stockenden Tarifverhandlungen. Auch in der zweiten Runde sei keine Annäherung erreicht worden, teilte Verdi weiter mit.