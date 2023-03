Auch Fridays for Future hat dazu aufgerufen, in über 20 deutschen Städten, so auch in Magdeburg, mit den Streikenden für bessere Löhne und Arbeitsbedingungen sowie für eine Verkehrswende zu protestieren. In Magdeburg ist demnach am Montag für 8.30 Uhr eine gemeinsame Kundgebung vor der Verdi-Zentrale geplant.