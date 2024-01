Sachsens Bauern haben ihre Agrarbeihilfen vom Freistaat vergangenen Freitag überwiesen bekommen. Das teilte Robert Erdmann vom Verband "Land schafft Verbindung" am Dienstag auf Nachfrage von MDR SACHSEN mit. Trotzdem forderten die Bauern wegen der verspäteten Auszahlung der Gelder den Rücktritt von Grünen-Agrarminister Wolfram Günther. Dafür hatten die Bauern ebenfalls am Dienstag mit 50 Traktoren in Oschatz demonstriert. Dort fand eine auswärtige Sitzung des sächsischen Kabinetts statt. Bildrechte: picture alliance/dpa | Patrick Pleul

Geld von EU wegen IT-Problemen nicht geflossen

Günther war schon im Herbst vergangenen Jahres wegen der Ankündigung der verspäteten Auszahlung von EU-Beihilfen in die Kritik geraten. LSV-Sprecher Erdmann zufolge ist die Auszahlung von einer Viertelmilliarde Euro erst in diesem Jahr "kein Kavaliersdelikt". Insgesamt ging es um eine Summe von 241 Millionen Euro für Bauern im Freistaat, die nicht rechtzeitig an die 7.000 Betriebe ausgezahlt wurde. Im Landtag erklärte Günther im November den Abgeordneten des zuständigen Ausschusses in einer Sondersitzung, warum die Auszahlung der Flächenprämie und der Ausgleichzulagen erstmals seit 30 Jahren nicht im Dezember erfolgte. IT-Probleme seien die Ursache gewesen. Bildrechte: IMAGO / Klaus W. Schmidt

Freistaat will im Bundesrat gegen Kürzungen bei Agrardiesel stimmen