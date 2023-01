Berger ist es wichtig, dass die Bäume im Stadtbild nicht nur erhalten bleiben, sondern auch neue dazukommen. Bezöge man sich auf das Gründungsdatum von Bautzen anno 1.002 müsste man für jedes Bestehensjahr der Spreestadt eigentlich 1.021 Bäume pflanzen. Aber das wäre kein griffiger Slogan gewesen, so der Stadtbegrüner. Dann lieber eine runde Zahl. "Wir rufen alle auf mitzumachen, Grundstücke zu melden, die in Frage kommen, Spenden zu sammeln und vor allem tatkräftig mit zum Spaten zu greifen", sagt Berger.

Die Stadtbegrüner haben sich vor gut fünf Jahren zusammengefunden. Seither ist die Bürgerinitiative mit aktuell acht Mitgliedern an vielen anderen Stellen umtriebig. So wurden Baumscheiben bepflanzt und an der Michaeliskirche ein Kräuter- und Naschgarten angelegt. Im vergangenen Herbst steckten die Stadtbegrüner mit Unterstützung der Deutschen Bank tausende Blumenzwiebeln. Unter anderem kann man auf der Grünfläche an der Wallstraße hinter dem Postgebäude schon die ersten Spitzen der Frühjahrsblüher sprießen sehen.