In Schirgiswalde-Kirschau haben betrügerische Dachdecker eine 83 Jahre alte Frau um insgesamt 20.000 Euro betrogen. Wie die Polizei Bautzen mitteilte, waren die Männer bei der Frau aufgetaucht und hatten verschiedene Reparaturarbeiten am Dach vereinbart. Dafür hätten sie einen Preis von 6.000 Euro ausgehandelt.

Laut Polizei begannen die vermeintlichen Handwerker dann am vergangenen Mittwoch mit den Arbeiten und verlangten einen Teil des Geldes. Am Folgetag hätten sie die Reparaturen fortgesetzt und am Abend eine Bezahlung von 14.000 Euro gefordert. Die Frau habe gezahlt und erst im Nachhinein bemerkt, dass das Dach mangelhaft war und es hereinregnete. Daraufhin sei ihr bewusst geworden, dass sie einen viel zu hohen Betrag gezahlt hatte.