Auch andere Verkehrsverbünde in Sachsen wollen die Fahrpreise erhöhen. Der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) zieht die Preise ebenfalls zum 1. April 2023 an. Betroffen sind dadurch Fahrten mit dem öffentlichen Nahverkehr in den Landkreisen Meißen, Bautzen, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und der Landeshauptstadt Dresden. Die Preise im VVO steigen dann um durchschnittlich elf Prozent. Eine Einzelfahrt in Dresden kostet dann 3 Euro (+30 Cent). In allen anderen Tarifzonen steigt der Preis auf 2,80 Euro. Die 4er-Karte soll im VVO um 1,20 Euro auf 10,60 Euro angehoben werden. Tageskarten erhöhen sich von 6,90 Euro auf acht Euro. Wochen- und Monatskarten werden durchschnittlich um 13 Prozent teurer.