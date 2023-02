Für Yevheniia, Daria und Vilka hat der Krieg nicht mit Putins Einmarsch vor einem Jahr begonnen - sie sind mit dem Krieg aufgewachsen. Ihre ostukrainische Heimatstadt Popasna im Oblast Luhansk liegt in der umkämpften Donbass-Region. "Seit 2014 ist für uns Krieg", sagt die 19-jährige Yevheniia. Irgendwie arrangierten sich rund 21.000 Bewohner mit dem Leben zwischen Alltag und Luftalarm. Doch nun gibt es Popasna nicht mehr, nur eine Wüste der Zerstörung. "Die ganze Stadt ist kaputt", sagt die junge Frau. Menschen lebten dort nicht mehr.

Yevheniia: Russischer Vater hält Zerstörung für Fake

Yevheniia kam im März nach Deutschland. Sie wohnt mit Vilka und Darja in Cunewalde bei Steffi. Das sei ihre deutsche Mutter, denn die 33-jährige Cunewalderin kümmert sich um die Mädchen. Die ersten Wochen verbrachte Yevheniia im Ausnahmezustand. Plötzlich brach der Kontakt zu Mutter und Opa in Popasna ab und jemand schickte ein Foto von ihrem brennenden Haus. Yevheniias Vater, der in Russland lebt und putintreu ist, meinte nur: "Das ist nicht unser Haus, das ist Fake." Einen Monat lang hörte sie nichts.

Dann erhielt sie die erlösende Nachricht von einem Helfer, dass Mutter und Opa lebten und nach Bachmut geflüchtet waren. Yevheniias Opa ist inzwischen an Altersschwäche gestorben. Mit der Mutter hält die 19-Jährige Kontakt, auch wenn immer wieder in der Ukraine das Stromnetz zusammenbreche und das Internet ausfalle. Zwischen ihrem russischen Vater und ihr herrscht Funkstille. "Wir haben keine Themen, worüber sollen wir sprechen?", fragt sie.

Das Studium setzen die Ukrainerinnen, so weit es geht, online fort, oft übers Handy. (Symbolbild) Bildrechte: Colourbox.de

Vor einem Jahr hatte Yevheniia noch an der Universität in Kiew im Managementbereich studiert. Auch in Cunewalde setzt die junge Frau ihr Studium fort, nun online, teils mit dem Handy. Außerdem besucht sie wochentags in Bautzen die Sprachschule und lernt ebenso wie Vilka und Darja Deutsch. Wenn sie die sprachlichen Voraussetzung erfüllt, möchte Yevheniia in Deutschland ein Studium beginnen.

Vilka: Ukrainische Diaspora in Cunewalde

Auch die 18 Jahre alte Vilka studiert, vor einem Jahr noch an der Universität in Bachmut. Das ist längst nicht mehr möglich. Studieren gehe nur noch online in der "ukrainischen Diaspora in Cunewalde", wie die Mädchen es nennen. Oft ist Vilka im Thespis Zentrum in Bautzen, nimmt dort an Theaterprojekten teil, trifft sich mit Leuten. "Thespis ist ein magischer Platz", sagt sie.

Als Vilka mit dem Studium in der Ukraine begann, wusste sie noch nicht, wo sie beruflich mal hinmöchte. Die Flucht wird zur Zäsur. Vilka hat viele Ideen und bringt eine Leichtigkeit in das Trio. Sie möchte in einem Tattoostudio arbeiten, sagt sie und präsentiert ihr Erstlingswerk an Yevheniias Ohr, das jetzt ein orangerotes Zickzackband ziert.

Daria: Brüder an der Front, Vater gefallen

Während die beiden Jugendlichen mitten in der Ausbildung vom Krieg ausgebremst wurden, arbeitete Daria bereits. Die 23-Jährige war Lehrerin in einer Grundschule in Popasna. Die gibt es nun nicht mehr. Ihre beiden Brüder kämpfen jetzt an der Front, der Vater ist im Oktober in Bachmut gefallen, sagt Daria mit schwermütigem, dunklem Blick. Wenn sie zu lange keine Nachricht von ihren Brüdern erhalte, packe sie die Angst und sie tue nachts kein Auge zu.

In der Ukraine sind so viele Kinder gestorben, es ist schwer, Russland nicht zu hassen. Daria ehemals Grundschullehrerin in Popasna