"Mein Mann ist tot. Ich weiß nicht, wie alles in der Zukunft weitergehen soll", sagt Alina Kukina. Dabei dreht sie ihren Ehering hin und her, den sie am linken Ringfinger trägt, wie in der Ukraine üblich. "Früher wusste ich, was ich will. Jetzt frage ich mich immer: Wie kann ich leben und fühlen?" Früher, vor dem Krieg, war sie selbstständig, hatte einen Schönheitssalon mit Friseur und Kosmetik für Frauen und ein "gutes Leben".

Alina Kukina zeigt auf ihrem Handy ein Foto aus dem März 2022: das von russischen Soldaten zerschossene Auto, in dem ihr Mann starb. Bildrechte: Kathrin König