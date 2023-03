An den blassen roten Backsteinen prangt ein Kreuz aus gelben Latten. Es ist ein stilles Zeichen des Widerstandes. Günther Zech und seine Frau Else wollen ihr Haus nicht verlassen. Der 84-Jährige lebt bereits in dritter Generation auf dem Hof in Mühlrose. "Wir sind hier geboren und wollen auch auf unserem Friedhof unter die Erde kommen", sagt der Rentner und stützt sich auf seine Krücke. Doch Mühlrose am Rande von Sachsen soll abgebaggert werden. Es heißt, das Dorf soll einer der letzten Orte sein, die der Kohle weichen müssten – doch stimmt das?

Das Dorf in der Lausitz bei Bautzen ist bereits von drei Seiten durch die riesigen Bagger in den tiefen Löchern des Braunkohletagebaus Nochten umgeben. Dessen Eigentümer ist das Energieunternehmen LEAG, das Teil einer tschechischen Unternehmensgruppe ist. Die LEAG will den Tagebau erweitern und die Kohle unter Mühlrose abbaggern. Nach Schätzungen des Unternehmens sind das 150 Millionen Tonnen.

Günther und Else Zech haben für ihre Heimat noch eine große Hoffnung: "Dass man sagt: Die Kohle unter Mühlrose wird nicht mehr gebraucht", erklärt er. Seit Jahrzehnten geht es in dem Ort darum, ob das Dorf nun für die Kohle abgerissen wird oder nicht. 2014 hatte das Innenministerium von Sachsen, in dem immer noch geltenden Braunkohlenplan, die Fläche von Mühlrose für einen möglichen Kohleabbau freigegeben. Das war allerdings noch keine Genehmigung zum Abbau. Bis heute ist nach wie vor unklar, ob das Dorf abgebaggert werden soll.

Fest steht: Seit 2020 wird das Jahrhunderte alte Mühlrose Stück für Stück abgerissen. Damit womöglich eines Tages Kohle unter dem Dorf abgebaut werden kann. Wo einst Häuser standen, sind an vielen Stellen mittlerweile brache Flächen unter dünnem Grün. Von den rund 200 Einwohnern werden die allermeisten bis Ende 2024 gehen. Um das Ehepaar Zech wird es immer einsamer – und ungemütlicher. "Alle halbe Stunde fahren Sie hier mit einem Radlader mit Schrott vorbei", berichtet Günther Zech. Weiter hinten stünden Container. Es würde ordentlich beim Abladen krachen. "Das ist ganz schön belastend."

2019 hatte die LEAG in der Gaststätte von Mühlrose – in Anwesenheit von Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) – einen Umsiedlungsvertrag unterzeichnet. Der Mühlrose-Vertrag besagt, dass die Dorfbewohner, die gehen wollen, Entschädigungszahlungen von der LEAG bekommen. Das Unternehmen darf den Einwohnern von Mühlrose ihre Häuser und Grundstücke abkaufen, auch wenn eine Genehmigung zum Abbaggern immer noch nicht da ist.

Diese 15 Jahre haben mich mehr Nerven gekostet als die Erziehung von zwei erwachsenen Töchtern. Claudia Paufler Einwohnerin

Für viele Einwohner war das nach Jahren der Unsicherheit eine gute Nachricht. "Uns ist ein Riesen-Stein vom Herzen gefallen", sagte Claudia Paufler damals im Gasthof. "Diese 15 Jahre haben mich mehr Nerven gekostet als die Erziehung von zwei erwachsenen Töchtern."

Das Ehepaar Paufler lebt in einem neuen Haus im neuen Mühlrose - und ist zufrieden. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Nur sechs Kilometer vom alten Dorf entfernt ist inzwischen ein neues Mühlrose entstanden – eine Neubau-Siedlung mit Einfamilienhäusern. Dort wohnt seit anderthalb Jahren auch das Ehepaar Paufler. Ihr neues Haus hat über 150 Quadratmeter und das Grundstück fast 1.000. Ihr zu Hause ist damit in etwa so groß geblieben wie zuvor. Nur: Jetzt ist alles auf dem neuesten Stand. Weiße Wände, frische Böden, fünf Zimmer, zwei Bäder und ohne Neuverschuldung.

Im alten Mühlrose hatte das Ehepaar Paufler den alten Kindergarten bewohnt. "Den haben wir auch umgebaut", sagt Ernst-Gerd Paufler. Das sei 1996 gewesen und auch wie ein Neubau gewesen. "Aber ich hätte jetzt wieder so viel Geld reinstecken müssen nach 26 Jahren." Zudem sei der Tagebau immer näher gerückt. Das Ehepaar ist zufrieden mit dem neuen Haus.

Nach Ansicht der Pauflers hat auch die Dorf-Gemeinschaft nicht unter der Umsiedlung gelitten. "Wir konnten uns die Nachbarn aussuchen. Wen wir gerne haben möchten, wen wir nicht haben möchten", erzählt Claudia Paufler. Es seien fast alle so zusammengeblieben wie zuvor. "Und das ist das Schöne hier im neuen Mühlrose, dass wir alle enger zusammen sind."

Der Umsiedlungsvertrag bescherte denen, die gehen wollten ein neues zu Hause. Doch eigentlich wäre der Mühlrose-Vertrag laut Umweltverbänden noch gar nicht an der Reihe. Denn üblicherweise beantragt das Kohleunternehmen nach dem Braunkohlenplan eine Genehmigung zum Abbaggern – und erst danach kommt die Umsiedlung.

Im Fall von Mühlrose hat die LEAG allerdings den zweiten vor dem dritten Schritt getan, einen Umsiedlungsvertag geschlossen, ohne eine Genehmigung zum Abbaggern zu haben. Wenn man bedenkt, dass der Braunkohlenplan von 2014 gerade überarbeitet wird – dann ließe sich sogar behaupten, dass Schritt drei vor Schritt eins gemacht wurde.