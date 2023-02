Die Polizei versuchte die Fläche den Angaben nach zunächst abzusperren, damit keine weiteren Menschen das Waldstück betreten könnten. Nach deren Angaben seien mehrere Dutzend Aktivistinnen und Aktivisten vor Ort - etwa 25 davon hätten sich in Baumhäusern verschanzt. Zudem sind auch Grünen-Abgeordnete aus dem Bundestag sowie parlamentarische Vertreter vor Ort. Sie wollen beobachten, ob alles verhältnismäßig vonstatten geht.

Seit Dienstag sind dutzende Einsatzfahrzeuge auf dem Gelände eingetroffen, darunter auch schwere Technik wie Radlader und Absperrgitter. Die Polizei rechnet laut einem Sprecher nicht damit, dass die Aktivistinnen und Aktivisten das Camp freiwillig räumen werden. So seien Gräben gezogen worden, die die Zufahrt der Einsatzkräfte verhindern sollen, und Barrikaden aufgebaut worden. "Es wurde direkt im Wald Stacheldraht gezogen, was das Eindringen der Einsatzkräfte erschweren soll", so der Polizeisprecher. Nach Angaben vom Dienstagabend könnte der Einsatz etwa fünf Tage dauern. Die Straße zwischen Ottendorf-Okrilla und Würschnitz werde voraussichtlich für die Dauer des Einsatzes gesperrt bleiben.