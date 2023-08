Ermittlungen Spurensuche in Kirchenruine Großröhrsdorf beendet

Zwölf Tage ist es her, dass die Kirche in Großröhrsdorf in Flammen aufging. Mittlerweile sitzt ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft, die Spurensuche ist vorerst beendet. Die Gemeinde plant jetzt den Neuanfang, die Spendenbereitschaft ist ungebrochen.