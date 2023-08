Die IG Metall setzt sich für den Erhalt der Maja-Möbelwerke in Wittichenau bei Kamenz ein. Den Kolleginnen und Kollegen solle eine Zukunftsperspektive am Standort ermöglicht werden, sagte Uwe Garbe, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Ostsachsen, am Freitag. Man habe immer gewarnt, sich in der Produktion auf nur einen Großkunden zu konzentrieren.