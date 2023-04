Die IG-Metall-Mitglieder bei Alstom in Görlitz haben am Donnerstag dem neuen Tarifvertrag zugestimmt, die die Gewerkschaft vor rund einem Monat mit dem Konzern ausgehandelt hatte. Das teilte die IG Metall am Freitag mit. Die Mitglieder in Bautzen hatten bereits Ende März dem Vertrag zugestimmt. Den so genannten Zukunftstarifvertrag hatte die Gewerkschaft mit dem Konzern unter anderem ausgehandelt, um hunderte Arbeitsplätze in den Werken in Görlitz, Bautzen und weiteren Standorten zu retten. Ursprünglich hatte Alstom 1.300 Stellen in Deutschland streichen wollen. Beim Waggonbau Görlitz sollten 400 Jobs wegfallen, weitere 150 in Bautzen.