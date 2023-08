Letzte Region in Deutschland mit Trachten im Alltag

Die sorbisch-katholische Oberlausitz ist die letzte von ursprünglich hunderten Trachtenregionen in ganz Deutschland, die bis heute im Alltag überlebt hat. Doch Scholze ist eine von nur noch etwa 20 Frauen, die hier noch täglich die traditionelle sorbische Kleidung tragen. Die jüngste von ihnen ist 81. Bald wird die Tracht also auch hier für immer aus dem Alltag verschwinden.

Das haben die Filmemacher Peter und Stefan Simank zum Anlass genommen, einen Film über das Thema zu machen: "Die sorbische Tracht: Mehr als ein Kleid" heißt das Werk. "Als ich in die Schule gegangen bin, sah man täglich Frauen in Tracht, auf dem Fahrrad, selbst auf dem Moped. Das war noch so ein Alltagsbild, selbst in so einer relativ großen Stadt damals wie Hoyerswerda", erzählt Peter Simank, der in Bautzen lebt und aus Hoyerswerda stammt.

Der Autor und Regissuer des Films, Peter Simank, erzählt von seiner Kindheit in Hoyerswerda: "Als ich in die Schule gegangen bin, sah man täglich Frauen in Tracht." Bildrechte: Simank Filmproduktion

"Wir waren sehr froh, dass wir dieses Projekt für den MDR umsetzen konnten. Denn es bleibt nicht mehr viel Zeit, dass man so einen Film überhaupt noch machen kann: Dass man zeigen kann, dass es noch Frauen gibt, die täglich die Tracht tragen", sagt der Autor und Regisseur.

Wie sehen die jungen Leute die Zukunft der Tracht?

Der Film zeigt aber auch, dass die Tradition immer noch lebendig ist und das Interesse an der traditionellen Kleidung sogar wieder zunimmt - wenngleich sie im Alltag kaum noch getragen wird. "Uns hat sehr interessiert, wie die jungen Leute damit umgehen und wie sie die Zukunft der Tracht sehen", sagt Simank.

Zu besondern Anlässen trägt auch die junge Generation in den sorbischen Dörfern der Oberlausitz immer noch Tracht. Bildrechte: MDR/Simank

Viele junge Frauen in der sorbisch-katholischen Oberlausitz wollen zumindest zu bestimmten Anlässen die Tracht tragen, so auch die 25-jährige Lucija Buck: "Ich war eigentlich immer der Überzeugung, dass ich in weiß heiraten werde. Aber irgendwann kam dann der Punkt bei mir, so über Nacht, wo ich sagte, ich möchte doch sorbisch heiraten", erzählt sie.

Stolz auf die Herkunft

Das Interesse der jungen Generation an der Tracht erklärt sie so: "Ich denke, es ist jetzt auch wieder so, dass man ja schon stolz ist auf seine Herkunft und deswegen wieder die Tracht anzieht".

Doch für die Trachten von Regina Scholze wird es nach ihrem Tod keine Trägerin mehr geben. Zwar werden ihre Töchter einzelne Kleidungsstücke daraus übernehmen, aber ihre Trachten als Ganzes weitertragen wollen sie nicht. Was passiert dann mit ihnen? "Sie kommen in einen Sack und werden verbrannt", erklärt Scholze. "In meiner Tracht geht kein Fremder. Das ist mein Nationalstolz".

