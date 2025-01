Theaterarbeit Thespis Zentrum in Bautzen kämpft weiter um Fördermittel

Hauptinhalt

21. Januar 2025, 13:58 Uhr

Das Thespis Zentrum am Deutsch-Sorbischen Volkstheater in Bautzen erhält für 2025 keine Fördermittel vom Land. Das Team muss ehrenamtlich weiterarbeiten. Dabei schätzt man die Arbeit des Zentrums inbesondere für seine Vermittlungsarbeit zwischen Geflüchteten und Einheimischen. So sehr, dass am Mittwoch der Förderpreis des Lessing-Preises an Thespis-Leiter Georg Genoux verliehen wird. Ein Umdenken in der Förderpolitik lässt dennoch auf sich warten.